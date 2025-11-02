Milan-Roma: San Siro sarà sold-out… anche di Vip

Sarà tutto esaurito per l'ennesima volta San Siro questa sera per il big match tra Milan e Roma. Notizia che ormai non stupisce più perchè sono anni ormai che siamo abituati a vedere uno stadio gremito di tifosi quando il Milan gioca in casa, tanto che quest'anno al comando della classifica del numero tifosi presenti in casa il Milan è in vetta. Saranno dunque 75.000 persone pronte a spingere i rossoneri e portare quell'energia in più che potrebbe rivelarsi fondamentale per l'esito della partita. Con il ritorno alla normalità della Curva Sud poi, siamo certi che l'atmosfera sarà rovente e "infernale", tanto per riprendere un nostro termine.

Non solo tanti tifosi però perchè nelle tribune Vip di San Siro, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, da gente dello spettacolo, a cantanti e tanto altro. Saranno presenti a San Siro Jake la Furia, rapper storico della scena italiana, Capo Plaza, Sangiovanni, Anna Pepe, Sarah Toscano e 22 Simba. Per il mondo dello spettacolo saranno Melissa Satta e Carlo Cracco, storico chef milanese. Chiudimao infine con la presenza di Pierre Gasly, pilota di Formula 1 e l'atleta del salto triplo Andrea Dellavalle.

Infine, non per importanza, saranno presenti anche diverse leggende dei rossoneri che in diversi anni hanno contribuito a scrivere la gloriosa storia del nostro club. Ci sarà quindi Dida, uno degli eroi di Manchester 2003, Abbiati, Massimo Taibi, al Milan nel 90/91 e 97/98, Cristian Zaccardo e per ultimo Adriano Galliani, che nonostante le voci è sempre vicino ai rossoneri.