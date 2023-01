MilanNews.it

Ammonito nel secondo tempo di Milan-Roma, il centrocampista ha protestato ampiamente con il direttore di gara Massa per un presunto tocco di mano di ibanez in area di rigore, Sandro Tonali salterà per squalifica Lecce-Milan di sabato 14 gennaio alle 18:00 perché diffidato.