Milan, Romagnoli difende Higuain: "È colpa di tutti se non segniamo, non solo di Gonzalo"

Gonzalo Higuain è rimasto a secco anche iera sera contro il Bologna, ma nel post-partita Alessio Romagnoli ha voluto difendere il Pipita: "Higuain? È colpa di tutti se non segniamo, non solo di Gonzalo. Dobbiamo lavorare e stare in silenzio per uscire insieme da questo momento" le parole del capitano rossonero riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.