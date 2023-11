Milan, rossoneri a Milanello dopo la sconfitta con l'Udinese. Inizia la preparazione verso il PSG

vedi letture

Dopo la sconfitta con l'Udinese in casa, i rossoneri quest'oggi tornano a Milanello per iniziare a preparare la gara contro il PSG, un crocevia importante per la qualificazione agli ottavi di Champions League.