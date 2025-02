Milan, rossoneri imbattuti da 17 gare consecutive contro il Bologna in Serie A

In vista di Bologna-Milan di questa sera, il sito della Lega Serie A riferisce che il Diavolo è imbattuto da 17 gare consecutive contro gli emiliani in Serie A (13V, 4N): l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (1-0 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini). Solo contro tre squadre i rossoneri hanno una serie di imbattibilità in corso più lunga nella massima serie: Catania (26), Chievo (25) e SPAL (26).

Il Bologna è rimasto imbattuto nell’ultima sfida contro il Milan in Serie A (2-2, il 27 gennaio 2024) e non evita la sconfitta per due match di fila contro i rossoneri nella competizione dal periodo tra il 2011 e il 2012: due pareggi di fila sotto la guida di Stefano Pioli.