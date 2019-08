Sabato sera a Cesena il Milan di Giampaolo sarà impegnato nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato: nel test in casa dei bianconeri, Leo Duarte dovrebbe giocare i suoi primi minuti in maglia milanista, così come ci potrebbe essere anche uno scampolo di partita per Ismael Bennacer. Lo riferisce Tuttosport.