Milan, Saelemaekers ha superato le cento presenze: il bilancio complessivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono 110 le presenze complessive raccolte da Alexis Saelemaekers con la maglia del Milan. Il centrocampista belga, pronto a rientrare dopo l'infortunio al mediale subito ad Empoli, con la casacca rossonera ha giocato ben 88 partite in Serie A, 8 in Champions League, 7 in Coppa Italia e 7 in Europa League. Per l'ex Anderlecht sono arrivate anche 8 reti e 12 assist. L'ultima rete segnata dal classe '99 risale allo scorso settembre, in occasione di Milan-Dinamo Zagabria terminata sul finale di 3-1.