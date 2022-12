Milan, Saelemaekers scalpita: il bilancio complessivo in questa stagione

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers è pronto a tornare in campo dopo l'infortunio al mediale accusato lo scorso ottobre ad Empoli. Il giocatore belga fino a questo momento ha raccolto soltanto nove presenze con la maglia del Milan, sette in Serie A e due in Champions League. Proprio nella massima competizione europea, il classe '99 ha segnato le sue uniche reti punendo consecutivamente Salisburgo e Dinamo Zagabria. In campionato, l'ex Anderlecht ha fornito un assist a Bennacer in occasione di Atalanta-Milan terminata sul finale di 1-1.