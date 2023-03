Milan-Salernitana, i precedenti tra le due squadre

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A TIM (1N, 1P), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale) e San Siro per i granata sembra essere tabù: dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza, con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium).