Milan-Salernitana, la Sud torna a tifare: "Portate striscioni, bandiere e stendardi! Vedranno tutti ancora una volta cosa possono perdersi... per il bene del Milan"

vedi letture

Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram comunica che in occasione di Milan-Salernitana, ultima di campionato 23/24, il tifo organizzato sospenderà, almeno temporaneamente, lo sciopero del tifo:

"Quella in programma nel week end, sarà l’ultima partita di questa stagione, e dal canto nostro chiuderemo l’annata nell’unico modo in cui vorremmo sempre fare, ovvero sostenendo incessantemente i nostri colori e rendendo San Siro come di consueto una bolgia. Il messaggio a tutto l’ambiente Milan deve arrivare chiaro, il popolo Rossonero non è più disposto ad accettare progetti non improntati a puntare al massimo livello sia in Italia che in Europa, un popolo che ha vinto come nessun altro in Italia, e che si è sempre contraddistinto per la vicinanza alla propria squadra anche nei momenti più difficili della sua lunga storia. Consapevoli che certo non si possa vincere sempre, ma essere preparati ed attrezzati a poterlo fare sempre è altra cosa! Un Progetto vincente ora é preteso! Un progetto che parta dalla panchina, passando dal campo fino ad arrivare alla dirigenza!

Volete questa curva? Volete questo stadio e questo clima sempre? Bene, ora sta a voi “pagare il prezzo del biglietto” ora sta a voi passare semplicemente ai fatti. Milano e i Milanisti hanno sempre compreso, giustificato e capito ogni situazione ma non scambiate mai la nostra intelligenza per rassegnazione!!! Perché Milano non si é mai accontentata e mai lo farà. Abbiamo passato anni di merda, siamo tornati ai vertici e ora nessuno vuole più smuoversi da li. Abbiamo pagato fin troppo il prezzo di cambi societari ecc ecc. Il popolo rossonero vuole che la squadra torni ad occupare il ruolo di protagonista indiscussa, il ruolo che da sempre il popolo rossonero conserva ben saldo sugli spalti di ogni stadio! Secondi a nessuno!!! Sabato portate striscioni bandiere stendardi! Vedranno tutti ancora una volta cosa possono perdersi... per il bene del Milan!! Sempre!".