Milan-Salernitana sarà l'ultima partita in rossonero anche di Caldara

Non solo Pioli, Giroud e Kjaer, la sfida di questa sera contro la Salernitana sancirà la fine anche dell'avventura rossonera di Mattia Caldara. Lo sfortunato difensore centrale ha all'attivo solo due presenze con la maglia del Milan, entrambe nella stagione 18/19: una in Coppa Italia contro la Lazio ed una in Europa League contro il Dudelange.

PROBABILE FORMAZIONE - MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Stefano Pioli.