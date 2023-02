Milan, salgono a sei i giocatori rossoneri diffidati in Serie A

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Con il cartellino giallo preso sabato contro il Monza, il quarto in questo campionato di Serie A, Rade Krunic entra in diffida. Oltre al centrocampista bosniaco, ci sono altri cinque giocatori del Milan che sono diffidati e dunque a rischio squalifica in caso di un'altra ammonizione: si tratta di Calabria, Rebic, Leao, Giroud e Kjaer.