Milan-Samp, 0-0 al primo tempo: rossoneri con poche idee, Audero spettatore

Reti inviolate al termine del primo tempo. Meglio, decisamente meglio la Sampdoria, che per mezzora fa la partita creando più di un'apprensione alla difesa rossonera (Donnarumma salva prima su Gabbiadini e poi su Thorsby). La squadra di Pioli è lenta e prevedibile, senza idee né qualità sulla trequarti e sugli esterni. I padroni di casa crescono negli ultimi dieci minuti (Piccinini sorvola su un in trvento dubbio su Ibrahimovic in area blucerchiata), ma non calciano mai verso la porta di Audero. Servirà una ripresa di tutt'altro spessore per portare a casa i tre punti.