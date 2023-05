Milan-Sampdoria 5-1, Giroud votato MVP del match

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la tripletta realizzata ieri sera, la prima in maglia rossonera, nel 5-1 contro la Sampdoria, Olivier GIroud è stato votato dai tifosi rossoneri come migliore in campo. Prestazione e gol di esperienza per l'attaccante francese, salito a quota 12 in campionato.