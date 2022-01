Milan-Sampdoria, aperta la vendita dei biglietti per il match di San Siro

La stagione continua e proseguono gli impegni sul campo per il Milan nel mese di febbraio. Dopo il Derby e il Quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, domenica 13 febbraio alle 12.30 i rossoneri affrontano la Sampdoria a San Siro nella gara valevole per la 25ª giornata di Serie A.

I biglietti per Milan-Sampdoria saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre separate:

La prima, quella dedicata agli abbonati, aprirà alle 12.00 di lunedì 31 gennaio e chiuderà alle 23.59 di martedì 1° febbraio.

La seconda, riservata ai possessori di Carta Cuore Rossonero, dalle 10.00 alle 23.59 di mercoledì 2 febbraio.

La terza e ultima, quella di vendita libera, prenderà il via alle 10.00 di giovedì 3 febbraio e resterà aperta fino a esaurimento posti.

Il costo dei biglietti per Milan-Sampdoria parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto e sono previste riduzioni per gli Over 60 in determinati settori.