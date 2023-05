Milan-Sampdoria, i precedenti in Serie A tra rossoneri e blucerchiati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Milan e Sampdoria sarà la sfida complessiva numero 150: 80 le vittorie dei rossoneri, 34 i pareggi e 35 le vittorie dei doriani. Nel match d'andata, disputato il 10 settembre 2022, il Milan ha vinto per 2-1 grazie alle reti di Junior Messias e Olivier Giroud. I rossoneri, poi, come ricordano i colleghi di Opta, hanno vinto le ultime tre partite contro la Sampdoria in campionato: il Diavolo non ottiene più successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 1999 e il 2005 (ben cinque in quel caso, ndr).

