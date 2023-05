Milan-Sampdoria, sarà il terzo confronto tra Pioli e Stankovic. I primi due in Europa

MilanNews.it

La sfida tra Milan e Sampdoria in programma sabato sera a San Siro alle ore 20.45, mette l'uno contro l'altro Stefano Pioli e Dejan Stankovic. Non sarà il primo confronto tra i due tecnici ma il terzo. I primi due risalgono al confronto nei sedicesimi di Europa League nel 2021 tra Milan e Stella Rossa: le due partite finirono con due pareggi (1-1 a San Siro, 2-2 in Serbia) con i rossoneri che passarono per la regola del gol fuori casa ancora vigente all'epoca.