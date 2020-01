Milan-Sampdoria, sfida tra due attacchi poveri di gol

L'importante sfida di domani tra Milan e Sampdoria, vedrà affrontarsi due delle squadre che segnano meno in Serie A. L'attacco rossonero, infatti, nelle 17 partite disputate ha messo a segno solo 16 gol mentre il reparto offensivo doriano ha registrato solo 14 gol. Peggio dei rossoneri e dei blucerchiati, in particolare, hanno fatto solo Spal e Udinese rispettivamente con 12 gol e 13 gol messi a referto. Senza dubbio, quindi, tra le cause delle pessime stagioni delle due squadre vi è la difficoltà ad andare in gol, difetto che il Milan spera di migliorare già da domani con un Ibrahimovic in più.