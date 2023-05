Milan-Sampdoria, sono sette gli assenti fra i rossoneri: l'elenco

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera alle 20:45 va in scena Milan-Sampdoria, terzultima partita della Serie A 22/23. I rossoneri sono alla ricerca di tre punti fondamentali per continuare ad inseguire un posto Champions League. Mister Pioli però dovrà far fronte a ben sette assenze: Ibrahimovic, Bennacer, Dest, Florenzi, Vranckx, Origi e Rebic non saranno della partita di stasera.