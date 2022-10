Milan, Sandro Tonali vede il Verona e si esalta: è lui l'MVP del Betengodi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Grande vittoria del Milan, che ieri sera ha battuto per 1-2 il Verona agganciando il terzo posto in classifica con 23 punti. La formazione rossonera è stata guidata al successo anche da Sandro Tonali, decisivo con una rete nel finale che ha consegnato i tre punti ai Campioni d'Italia. Anche per questo motivo, il centrocampista classe 2000 è stato eletto MVP della sfida giocata allo Stadio Bentegodi.