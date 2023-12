Milan-Sassuolo: 70mila tifosi presenti a San Siro

Sono arrivati i dati ufficiali per quanto riguarda i tifosi presenti per la sfida a San Siro tra Milan e Sassuolo: bella risposta dei tifosi milanisti anche per questo match, valevole per la 18^esima giornata di campionato.

Sono 70.385 gli spettatori che hanno affollato gli spalti del Meazza per l'ultima volta nel 2023.