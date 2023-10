Milan sbilanciato e poco coperto in difesa? Pioli: "Essere aggressivi non vuol dire essere scoperti. Non cambieremo il nostro stile"

Milan troppo aggressivo e poco coperto in difesa? È uno dei temi degli ultimi giorni, soprattutto dopo le gare contro Juventus e PSG. Mister Pioli spiega così queste situazioni in conferenza.

Gli uno contro uno concessi in difesa: "Abbiamo il nostro modo di giocare che assolutamente dobbiamo portare in avanti, poi è chiaro che ci sono situazioni in cui dobbiamo essere più attenti, più riflessivi. Sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco".

Ci sono delle cose che vanno migliorate in difesa? "Sì, ci abbiamo lavorato anche in questi giorni. Essere aggressivi non vuol dire essere scoperti e accettare sempre l'uno contro uno. Dobbiamo leggere molto meglio le situazioni quando la palla è coperta e possiamo essere aggressivi, quando non lo è dobbiamo essere un po' più riflessivi. Sono tutte cose che vanno perfezionate e migliorate, ma non deve cambiare l'atteggiamento mentale della squadra. Poi nello specifico delle situazioni difensive possiamo fare sicuramente meglio".