Milan, Scaroni apre alla Cina: "Ripartiamo in modo diverso"

Paolo Scaroni ha parlato anche di Milan China nel discorso fatto all’assemblea dei soci. Ecco le sue dichiarazioni: "Noi consideriamo la Cina un mercato fondamentale. Non vogliamo buttar via l’acqua sporca con il bambino. Quello che abbiamo fatto in Cina fino ad ora rischia di darci una cattiva reputazione. Abbiamo deciso di essere presenti in Cina. Abbiamo spostato la sede da Pechino a Shanghai e ripartendo di nuovo, per dare un segno di discontinuità. Il mercato cinese per noi è fondamentale. Cina si, ma in modo diverso".