Milan: Scaroni, Paquetà rientra nel Fpf

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - L'ingaggio di Lucas Paquetà "non vuol dire che il Milan non abbia in mente di rispettare le linee del fair play finanziario: resta la nostra stella polare, questa operazione ci sta nel fair play finanziario, ci porta nella direzione giusta". Lo ha chiarito il presidente rossonero Paolo Scaroni, aprendo la presentazione del talento brasiliano, per il cui acquisto la Uefa ha chiesto lumi dopo le sanzioni. Scaroni invece non ha voluto rivelare nulla sull'incontro in programma venerdì con la Uefa. "Ci aggiorneremo in un prossimo futuro quando avremo notizie più concrete da dare", ha tagliato corto il presidente, ribadendo che Paquetà "è un tassello di quel mosaico che Elliott sta componendo per riportare il Milan dove deve essere. E' il 35mo brasiliano su 965 giocatori del Milan. Lo ha scoperto Leonardo, che ha un track record di successo con i brasiliani. Sono sicuro che continuerà con Paquetà".