Milan sconfitto, Conceicao: "Migliore in campo è il portiere del Torino, abbiamo fatto 30 tiri ma gli episodi sono stati incredibili"

Intervenuto così nel post partita di Torino-Milan, il tecnico rossonero Sergio Conceicao ha parlato della partita appena conclusa da parte della sua squadra. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Partita decisa da due disattenzioni: non c'era la voglia totale?

"Pavlovic ha le caratteristiche di un guerriero. I giocatori hanno caratteri diversi. Mi spiace per i tifosi presenti per queste ultime partite. Gli ultimi 12 e 15 gol sono errori non forzati dall'avversario. Non si parla di strategia o di formazione, sono delle cose che delle volte mi chiedo senza possibile. Oggi il Torino vinceva 1-0 nel primo tempo senza fare un tiro, abbiamo fatto noi il gol e poi abbiamo sbagliato il rigore e qualche occasione. Succedono delle cose in cui dobbiamo essere più forti. Ogni situazione strana, succede che prendiamo un gol e siamo sotto: non è facile neanche per i giocaotri. Il migliore in campo è il portiere del Torino, abbiamo fatto 30 tiri. Gli episodi sono veramente incredibili ma dobbiamo essere uniti ed essere forti: dispiace per tutti i tifosi del Milan".