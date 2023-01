MilanNews.it

Era dal 1985 che il Torino non batteva due volte il Milan nella stessa stagione e dal 1969 che non ci riusciva in due competizioni diverse in una singola stagione. Quest'anno le sconfitte contro i granata sono arrivati per 2-0 in campionato e per 1-0 in Coppa Italia.