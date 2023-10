Milan, seconda doppietta stagionale di Giroud. Sono 7 in totale quelle in rossonere

Contro il Napoli è arrivata la seconda doppietta stagionale di Olivier Giroud dopo quella segnata nel 4-1 per il Milan al Torino nella seconda giornata di Serie A. In totale, sono sette le doppiette siglate dal centravanti francese da quando indossa la maglia del Diavolo: quattro nella stagione 2021-2022, una nella stagione 2022-2023 e appunto due in questa annata.