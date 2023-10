Milan, seconda miglior partenza nell'era dei tre punti

vedi letture

Il Milan è primo in classifica, da solo, dopo aver vinto sette partite su otto in questo avvio di campionato. L'unico passo falso, che sembrava poter mettere una pietra sopra le aspettative rossonere, il 5-1 nel derby. E invece la squadra di Pioli ora guarda tutti dall'alto in basso con 21 punti in saccoccia. Nell'era dei tre punti solamente nell'anno dello scudetto, stagione 2021-2022, aveva fatto meglio: allora aveva vinto sette partite e pareggiata una per un totale di 22 punti.