Milan, seconda vittoria di fila contro il Napoli: non succedeva dalla stagione 2010/2011

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Grande vittoria per il Milan, che ha superato il Napoli nell'incontro valido per i quarti di finale d'andata della Champions League. I rossoneri hanno ottenuto il secondo successo consecutivo contro i partenopei, battuti anche in campionato nella gara di ritorno. Un dato simile, per la formazione milanista, mancava dalla stagione 2010/2011 conclusa con la vittoria del diciottesimo Scudetto. A riferirlo è Opta.