© foto di DANIELE MASCOLO

Nel primo impegno ufficiale del Milan nel 2023 contro la Salernitana, Sandro Tonali ha segnato la rete del momentaneo 0-2: per il centrocampista rossonero si tratta del secondo gol in questa stagione dopo quello contro il Verona sempre in campionato. Entrambe le marcature dell'ex Brescia sono arrivate in trasferta.