Milan secondo miglior attacco del campionato: tutti i dati per gol

Con 55 gol segnati, il Milan è attualmente il secondo miglior attacco del campionato a pari merito con la Roma. Prima in questa particolare classifica l'Inter, con ben 71 gol messi a segno.

In approfondimento a questi numeri, la versione italiana del noto portale tedesco Transfermarkt ha reso noti i dati per gol di tutte e 20 le squadre di Serie A, fra le quali per l'appunto il Milan di Stefano Pioli. Particolare e curioso notare che nonostante in rosa ci sia una maggioranza di giocatori di movimento che prediligono il piede destro, 17 nello specifico, 15 delle 55 reti segnate dal Diavolo sono arrivate col mancino, numeri che incoronano i rossoneri come la migliore squadra in Italia sotto questo punto di vista.

Quasi la metà dei gol sono poi inevitabilmente arrivati dai piedi destri dei giocatori del Milan, 23 nello specifico. Bene anche i dati delle reti di testa: sono infatti 9 i gol messi a segno con questa modalità dai rossoneri. Meglio della formazione di Stefano Pioli solo Fiorentina (12) e Roma (11).

Impietosi, invece, sono i numeri per quanto riguarda le punizioni. In questa stagione il Milan non è infatti mai riuscito a segnare direttamente da calcio piazzato, ma così come il Diavolo tante altre società in Italia. 5 sono invece le reti arrivate dai calci di rigore.