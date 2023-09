Milan, sei assenti contro il Verona: out tre titolarissimi

In vista del match contro il Verona, Stefano Pioli non avrà a disposizione ben cinque giocatori, tra cui i due terzini titolari Calabria e Theo Hernandez che non sono andati nemmeno in panchina. Assenti anche Maignan, Kalulu, Bennacer e Caldara.