La fase difensiva continua a essere un problema per il Milan. Come evidenzia Tuttosport, i rossoneri non blindano la loro porta in campionato da oltre sei mesi: l’ultima volta il 15 aprile scorso contro il Napoli, partita chiusa sullo 0-0 grazie alla paratona di Donnarumma su Milik nel finale. Da allora è sempre finito almeno un pallone nella rete rossonera.