Milan, sei sconfitte in due mesi tra campionato e coppe

Dal ritorno della pausa per il Mondiale, il Milan non sta avendo un trend positivo. I rossoneri, in questo 2023, hanno collezionato già sei sconfitte tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Meglio il mese di febbraio rispetto a quello di gennaio, con quattro vittorie consecutive di cui una in Champions con il Tottenham, ma per raggiungere l'obiettivo del quarto posto servirà molto di più.

Serie A

3-0 vs Lazio

5-2 vs Sassuolo

1-0 vs Inter

2-1 vs Fiorentina

Coppa Italia

1-0 vs Torino

SuperCoppa Italiana

3-0 vs Inter