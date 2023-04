Milan, semifinale centrata in Champions e Youth League: è l'unico club in Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande entusiasmo in casa Milan, approdato in semifinale di Champions League sedici anni dopo l'ultima volta. Grazie al successo nel doppio confronto con il Napoli, i rossoneri hanno staccato il pass per il terzo round della fase ad eliminazione diretta dove affronteranno la vincente di Inter-Benfica. Il club milanista è l'unico in Europa ad aver portato sia la Prima Squadra sia la Primavera nella semifinale della massima competizione europea di categoria. La formazione di Abate, infatti. venerdì prossimo sfiderà i crotati dell'Hajduk Spalato per giocarsi un posto in finale. Ad attendere i giovani rossoneri, in caso, ci sarebbe una fra Sporting Lisbona e AZ Alkmaar.