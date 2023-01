Milan, sempre più vicino il traguardo delle 3000 partite in Serie A

Come riporta il profilo in inglese della Seria A su Twitter, il Milan è vicino a raggiungere il traguardo delle 3000 partite nel massimo campionato italiano: la squadra rossonera è infatti a quota 2995. Il 3000° sarà Milan-Torino del prossimo 10 febbraio.

