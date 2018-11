Milan: sentenza Tas, decisivo teste Uefa

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - Fra gli elementi per cui a luglio il Tas ha annullato l'esclusione del Milan per un anno dalle coppe europee sancita dalla Uefa, c'è anche una testimonianza richiesta dalla stessa Uefa cui si era opposto il club rossonero. E' quella di Yves Wehrli, membro della Camera investigativa che aveva negato al Milan il voluntary agreement per le violazioni del fair-play finanziario, rinviando il caso alla Camera giudicante, la quale a giugno ha optato per la squalifica. "Basandoci sulla situazione di oggi forse avremmo preso una decisione diversa", ha detto Wehrli, riferendosi al cambio di proprietà dal cinese Li a Elliott (avvenuto il 10 luglio) e alla situazione del debito che il cinese aveva contratto con lo stesso fondo statunitense. Come si legge nelle 48 pagine delle motivazioni, Wehrli ha dichiarato che la Camera investigativa aveva dubbi sugli obiettivi del proprietario del Milan e su come pianificava di gestire la difficile situazione finanziaria, aggiungendo che non erano state fornite informazioni su Mr Li.