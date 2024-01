Milan, senti... Acerbi: "Tra Scalvini e Buongiorno preferisco Buongiorno"

Intervistato dalla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha dichiarato:

Nesta o Cannavaro?

"Nesta, perché son cresciuto con lui"

Materazzi o Samuel?

"Samuel, sono due animali".

Puyol o Sergio Ramos?

"Puyol, per me è più forte".

Scalvini o Buongiorno?

"Buongiorno. Scalvini ha tante qualità, però caratterialmente preferisco Buongiorno".

Bastoni o Acerbi?

"Darmian".

Cinque giocatori per un calcetto?

"Dimarco, Barella, Bastoni, me stesso come portiere, poi Mkhitaryan e Thuram".

Conte o Mancini?

"Conte l'ho avuto due anni prima dell'Europeo, con Mancini ho fatto l'Europeo quindi dico lui".

Inzaghi o Allegri?

"Inzaghi perché mi fa giocare, già è tanto quando Allegri mi faceva giocare quelle poche partite al Milan".