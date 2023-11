Milan, senti Di Marzio: "Quest'anno manca uno come Brahim Diaz"

Interessante dichiarazioni quella del noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio intervenuto così a Sky Sport dopo la sconfitta del Milan a San Siro: "In questo momento Pioli ha davvero tanti infortunati, e quindi con la rosa al completo è normale che le cose fossero diverse. Non sono alibi ma i rossoneri hanno davvero un grande problema infortuni. Nel mercato c'è da fare qualcosa, come un difensore al posto di Kalulu. Secondo me in questa rosa manca un giocatore come Diaz, capace di creare superiorità e saltare l'uomo a campo aperto".