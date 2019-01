Milan, senti Hasenhuttl: "Si, Gabbiadini può lasciare il Southampton"

Ralph Hasenhuttl, manager del Southampton, quest'oggi in conferenza stampa ha confermato che Manolo Gabbadini potrebbe cambiare club in questo mese di gennaio: "Ci sono alcuni club interessati a lui - ha detto l'allenatore austriaco -. Abbiamo una rosa troppo numerosa e dobbiamo vendere dei giocatori. Lui è uno di quelli a cui altri club sono interessati e nei prossimi giorni potrebbe andare via".

In Italia, sulle tracce di Gabbiadini c'è soprattutto il Milan.