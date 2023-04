Milan, senti Nasti: "Io mi sento pronto. Voglio dimostrare al Milan quanto valgo"

MilanNews.it

Tra i possibili talenti del domani c'è Marco Nasti, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan che sta vivendo la sua prima esperienza tra i grandi in prestio al Cosenza, in Serie B. Nelle ultime settimane il rendimento del giovane classe 2003 è stato molto positivo. Queste le sue parole in un'intervista esclusiva concessa alla Gazzetta dello Sport: "Precario in prestito? Assolutamente no. Anzi, per me significa soprattutto crescere, diventare uomo. Ed è anche uno stimolo per dimostrare al Milan quanto posso valere. Tornare in rossonero? Non lo so. Io mi sento pronto. Non è per tirarmela, ma ho la “cazzimma” che ci vuole".