Milan senza gioco: al derby con un atteggiamento provinciale

Il Milan ha perso male il derby contro l’Inter. La sconfitta si può riassumere tutta in un dato statistico significativo: il primo tiro del Milan nella porta di Handanovic è arrivato al minuto 80. La domanda è perché la squadra dopo una settimana di proclami ha giocato cosi male? Il tecnico rossonero ha detto a fine partita che è mancato il coraggio: “Ha meritato l’Inter, sotto il livello tecnico il Milan ha fatto un passo indietro. Così brucia perdere il derby”. Una sconfitta che ridimensiona pure le ambizioni del club, ancora impantanata nella parte destra della classifica (anche se con una gara da recuperare). I rossoneri non hanno giocato da big, ma da provinciale. Hanno pensato prima a non prenderle e poi a creare qualche occasione in contropiede, un tentativo mal riuscito, perché poi la fittata è arrivata puntualmente. La difesa infatti continua ad essere inaffidabile, e continua a prendere gol. Stavolta con la complicità di mezzo reparto, a partire da Romagnoli che esce a contrastare Vecino in modo poco efficace, così come la marcatura larga di Musacchio, fino all’uscita sbagliata di Donnarumma che valuta male la traiettoria. Errori individuali che costano altri tre punti e allontanano il quarto posto, ma soprattutto lasciano il Milan con l’amaro in bocca per un atteggiamento non da grande squadra in un match così delicato.