Milan senza Leao? Condò: "I grandi allenatori trasformano in plus un malus"

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Condò, opinionista, si è così espresso a SkySport sul possibile Milan senza Leao: "Il Milan ha uno stile di gioco preciso. La presenza di Saelemaekers, che è uno dei più tattici, permette a Theo maggiore libertà... Quindi cosa fanno i grandi allenatori? Trasformano in plus ciò che è un malus. È evidente che Leao sia il più determinante del Milan, ma con questa chiave per Theo potrebbe consolarsi...".