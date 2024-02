Milan senza Reijnders contro il Napoli: chi al suo posto? Le soluzioni

Con il giallo di oggi è scattata per Tijjani Reijnders una squalifica pesante che lo costringerà a saltare settimana prossima il big match di Serie A contro il Napoli. Per la prima volta in stagione, dunque, Stefano Pioli non avrà a disposizione l'olandese che in qualche modo dovrà essere sostituito. A questo punto sorge spontaneo domandarsi: come si schiererà il Milan in campo senza Reijnders?

L'allenatore rossonero nel corso di questa settimana lavorerà sicuramente su più soluzioni in vista del Napoli, ma l'impressione è che o si opterà per un classico 4-2-3-1 con Bennacer al fianco di Adli, o si tornerà al 4-3-3 di inizio stagione con l'lalgerino questa volta vertice basso con il francese e Musah mezz'ali, ma in questo caso ci sarà da capire quanto Pioli abbia intenzione di fare a meno di Loftus-Cheek. Staremo a vedere.