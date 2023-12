Milan senza vittoria nelle ultime quattro trasferte: non succedeva dal 2019

Il Milan non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte di campionato; l’ultima volta in cui i rossoneri non avevano conquistato i tre punti per quattro incontri consecutivi fuori casa in Serie A risaliva all’aprile 2019, con Gennaro Gattuso in panchina.

Quest'anno i rossoneri non hanno trovato la vittoria contro Napoli, Lecce, Atalanta e Salernitana: tre pareggi e una sconfitta.