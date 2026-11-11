Milan terzo in tutta la Serie A per un dato: questo spiega i principi di gioco di Amorim
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Milan terza squadra di tutta la Serie A per passaggi totali dopo 11 giornate di campionato
Il Milan di Ruben Amorim è una squadra che cerca sempre di fare lei la partita tramite il possesso palla. Alle volte ci è riuscita, in altre no, ma il dato relativo al numero di passaggi totali realizzati dopo queste prime 11 giornate di Serie A conferma quanto l'impostazione del gioco del tecnico portoghese parti proprio da questo.
Con 6670 il Milan è la terza squadra di Serie A per passaggi totali dopo questi primi 990 minuti di campionato. Davanti al Diavolo solo il Como (1°) con 7021 e l'Inter (2°) con 6833.
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