Milan, serve un rinforzo per una difesa che traballa. Gazzetta: "Spunta l'idea Lenglet"

Milan a caccia di un rinforzo per la difesa. Contro Real Madrid, Juventus e Barcellona, i rossoneri hanno subito gol: un chiaro segnale che servono forze fresche per quanto riguarda il reparto arretrato. Nelle ultime ore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è venuto fuori il nome di Clement Lenglet.

Il centrale francese è attualmente in forza al Barcellona e viene da una stagione in prestito al Tottenham. Può essere acquistato per una cifra sui 10 milioni di euro. Essendo un giocatore con una certa esperienza - ha 28 anni - pare essere il profilo ideale: per quanto riguarda i giovani, Pioli può valorizzare uno di quelli già in rosa.