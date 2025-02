Milan, sesta gara di fila dal primo minuto per Joao Felix

Sembrava destinato a partire dalla panchina e invece alla fine Joao Felix partirà dal primo minuto anche stasera contro il Bologna nel recupero della 9^ giornata di Serie A: per il portoghese, arrivato al Milan durante il mercato invernale in prestito secco dal Chelsea, si tratta della sesta gara di fila da titolare tra campionato e Champions League. L'unica partita in cui non ha giocato dall'inizio è stata quella in Coppa Italia contro la Roma, nella quale ha esordito ufficialmente con la maglia rossonera entrando in campo nella ripresa e segnando anche un gol.

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Milan:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Beukema, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Dominguez, Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, Calabria, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Gabbia, Terracciano, Bartesaghi, Bondo, Chukwueze, Sottil, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic. All. Sergio Conceiçao.