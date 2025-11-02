Milan, sfida speciale per Saelemaekers contro la Roma: il dato sul belga

vedi letture

Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).

Una partita speciale per Alexis Saelemaekers

Infatti, come riportato da Opta facts, la Roma è la squadra contro cui Alexis Saelemaekers ha segnato più gol in Serie A: tre; quella giallorossa è anche la formazione con cui il giocatore del Milan ha realizzato più reti in una singola stagione nel torneo: sette in 22 gare nel 2024/25.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN