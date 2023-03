Milan, si cerca un vice-Theo al posto di Ballo-Touré: idea Valeri della Cremonese

MilanNews.it

Il Milan è a caccia di un vice Theo Hernandez. La società rossonera starebbe pensando ad Emanuele Valeri, difensore della Cremonese che andrebbe a sostituire Ballo-Touré. Il senegalese non ha dato le giuste garanzie e sembrerebbe pronto a partire in estate. Per questo il Milan punterebbe forte sul classe '94, che andrà in scadenza a giugno 2024. A riferirlo è SportMediaset.